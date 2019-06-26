Дело Насирова суд снял с рассмотрения

Шевченковский районный суд города Киева снял с рассмотрения дело в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Фото: УНН

Дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ДФС Украины Владимира Новикова Шевченковский районный суд Киева снял с рассмотрения.

Вопрос продления фигурантам производства возложенных на них обязанностей должно быть рассмотрено в течение трех дней, а судья по делу идет в отпуск, сообщает пресс-служба САП.

"В среду, 26 июня 2019 года, в Шевченковском районном суде города Киева запланировано судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ДФС Украины, а также руководителя департамента ДФС Украины. Однако указанное заседание было снято с рассмотрения с причин занятости судей в других судебных процессах", - указали в САП.

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В связи с тем, что срок действия обязанностей, возложенных на фигурантов производства, заканчивается 4 июля 2019, прокуроры САП сегодня подали ходатайство в суд об их продлении. В соответствии с требованиями УПК ходатайство должно быть рассмотрено в течение 3 дней с момента их подачи.

"Вместе с тем, в суде сообщили, что судья с 27 июня 2019 будет находиться в отпуске, поэтому заседаний ближайшее время проведено не будет", - сообщили в САП.

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, где ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с головы ДФС Романа Насирова на руководителей местных Госналоговых инспекций.