"Дело моего сына продали за 30 сребреников", - Гладковский

Олег Гладковський назвал дело о хищении в оборонке сфабрикованным. Фото: Jamir

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, считает, что дело о хищении в оборонке было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов.

Соответствующее заявление Гладковський сделал после акции националистических организаций перед домом его сына, Игоря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Дело, в котором фигурирует мой сын, что, очевидно, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов и продано за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании. Моим оппонентам, как я вижу, не интересно беспристрастное расследование НАБУ, и поэтому они привлекают радикальные организации к уличным акциям и посылают их атаковать дом моего сына ", - отметил чиновник.

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Олег Гладковський подчеркнул, что его сын сотрудничает со следствием и попросил не тероризиваты его семью.

"Я написал заявление об освобождении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить насилие на нашу семью и на следствие. Мы поддерживаем максимальную прозрачность этого дела для общества, парламентского и международного контроля ", - рассказал Гладковський.

Сегодня несколько сотен активистов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" пикетировали дом Игоря Гладковского, которого вместе с отцом Олегом Гладковским подозревают в хищениях в украинской оборонной промышленности. 25 февраля "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского и нынешнего директора "Укроборонпрома" Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины. Согласно расследованию, сын замсекретаря СНБО и его партнеры организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия "Укроборонпрома" покупали эти детали у фирм-прокладок по ценам, завышенным в несколько раз. Одной из таких фирм была "Оптимумспецдеталь". Журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы. Из писем следует, что сын замсекретаря СНБО согласовывал аферы через своего отца. По данным журналистов, фигуранты схем заработали минимум 250 млн грн посредством фирм-прокладок.