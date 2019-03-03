Сотни активистов пикетируют дом Гладковского

В Козине под домом Игоря Гладковского собрались сотни активистов. Фото: Facebook

Несколько сотен активистов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" пикетируют дом Игоря Гладковского, которого вместе с отцом Олегом Гладковским подозревают в хищениях в украинской оборонной промышленности.

Активисты настроены решительно и будут добиваться выполнения своих условий. Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса" в Facebook.

"Мы не оставим в покое мародеров, коррупционеров и отбросов, которые разворовывают военный бюджет во время войны. Мы не дадим замять эту тему и будем добиваться выполнения наших требований. Свинарчуки Порошенко должны сидеть за решеткой", - говорится в сообщении.

Активисты призывают всех желающих присоединиться к пикету у дома Гладковского в Козине.

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25 февраля "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского и нынешнего директора "Укроборонпрома" Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины. Согласно расследованию, сын замсекретаря СНБО и его партнеры организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия "Укроборонпрома" покупали эти детали у фирм-прокладок по ценам, завышенным в несколько раз. Одной из таких фирм была "Оптимумспецдеталь". Журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы. Из писем следует, что сын замсекретаря СНБО согласовывал аферы через своего отца. По данным журналистов, фигуранты схем заработали минимум 250 млн грн посредством фирм-прокладок.