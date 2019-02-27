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среда, 27 февраля 2019 20:10

Хищение в оборонке: в СБУ сделали важное уточнение

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Хищение в оборонке: в СБУ сделали важное уточнение
В Украине уголовно наказуема только контрабанда оружия. Фото: Униан

В Украине к уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия, а в журналистском расследовании о махинациях в оборонной сфере речь идет о комплектующих для ремонта и запчастях.

Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором рассматривался результаты расследования, проведенного проектом "Наши деньги с Денисом Бигус", относительно масштабных хищений бюджетных средств в оборонном комплексе, передает Сensor.net.

В ходе заседания член комитета, народный депутат Владимир Парасюк сказал: "Там речь шла о том, что некоторые запчасти завозились контрабандным путем, затем завышались цены и продавали для наших предприятий, которые занимаются обороной. У меня вопрос, есть ли в вопросе контрабанды в службы безопасности Украины какая-то информация: кто покрывал это, кто организовывал коридоры? Ведь это не просто так все попадало на территорию нашего государства ".

"Когда вы проводите анализ документов и видите, что цены в десятки раз завышают, это у вас не вызывает вопросов, это может быть нарушение прямой статьи Уголовного кодекса Украины?", - добавил Парасюк.

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В ответ на это Виталий Маяков отметил, что сейчас контрабанда товаров в Украине декриминализирована законодательно.

"К уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия. Контрабанда оружия в данном случае не происходила", - сказал он.

После этого Парасюк спросил, касается ли это БТРов, на что Маяков ответил: "БТРы контрабандой не перемещались".

"Перемещались, если верить журналистскому расследованию, комплектующие для ремонта ходовой части, другие запчасти", - подчеркнул Маяков.

25 февраля "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского и нынешнего директора "Укроборонпрома" Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины.

Согласно расследованию, сын замсекретаря СНБО и его партнеры организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия "Укроборонпрома" покупали эти детали у фирм-прокладок по ценам, завышенным в несколько раз. Одной из таких фирм была "Оптимумспецдеталь".

Журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы. Из писем следует, что сын замсекретаря СНБО согласовывал аферы через своего отца. По данным журналистов, фигуранты схем заработали минимум 250 млн грн посредством фирм-прокладок.

"Наші гроші" анонсировали также выход следующей части расследования, где роль Гладковского-старшего и руководства "Укроборонпрома" в схемах будет освещена более подробно.

Гладковский и "Укроборонпром" планируют подать в суд на журналистов Bihus.info.

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27
февраля

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