Дело Грымчака: подозреваемого отпустили домой

Арестованного по подозрению в вымогательстве взятки експомичника ексзаступника министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака Игоря Овдиенко отпустили домой.

Об этом сообщила жена ексзаступника министр Юлия Гримчак.

"Мой брат едет домой!" - написала Юлия Гримчак.

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14 августа 2019 был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $ 480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу. Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1100000 взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к Юрию Луценко. Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаружены полмиллиона долларов - это "календарики". 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО. ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием. ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.