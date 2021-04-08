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четверг, 08 апреля 2021 20:23

Дело брата судьи Вовка – еще одна капля в бокал ненависти к власти. Когда-нибудь он выльется - политолог

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Дело брата судьи Вовка – еще одна капля в бокал ненависти к власти. Когда-нибудь он выльется - политолог
Вbктор Бобиренко: "В судебной системе вместо законов царит корпоративная этика". Фото: Facebook

Брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка поймали на взятке. Это очередное напоминание обществу, что власть только имитирует борьбу с коррупцией. Еще одна капля в бокал ненависти. Когда-нибудь он наполнится доверху и выльется. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Бобыренко.

"В судебной системе все схвачено. Там играют не по правилам правосудия. Вместо законов царит корпоративная этика. У судьи Вовка прочные партнерские связи в Офисе президента. Ермак и Портнов – его давние компаньоны. Кто-то другой из окружения Зеленского может играть против Вовка, но не Ермак", – отмечает он.

Власть быстро отреагирует на инцидент, но только на уровне заявлений и комментариев. Реальных результатов не будет, считает политолог.

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"Офису президента выгодно имитировать борьбу с коррупцией, но на самом деле ее нет. Есть лишь игра на публику, причем как для внешнего, так и для внутреннего зрителя. Антикоррупционная риторика нужна для переговоров с западными партнерами, в частности с США. Мол, мы активно боремся с коррупцией, воплощаем анонсированные реформы. Но против Коломойского и других олигархов, замешанных в коррупционных схемах, не ведется никаких действий", – подчеркнул Виктор Бобыренко.

6 апреля НАБУ разоблачило "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за $100 тыс. через главу ОАСК Павла Вовка решить вопрос с одним из судей. Во время обыска у них обнаружили более $3,7 млн, € 840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Один из адвокатов брат Вовка Юрий Зонтов, который работает заместителем начальника Службы внешней разведки. 7 апреля был отстранен от работы. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Зонтову.

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