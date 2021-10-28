Данилов озвучил жуткий прогноз ковид смертей в сутки

Данилов: От Covid-19 в первых числах ноября могут погибнуть тысячи. Фото: vukraini.info

Смертность от коронавируса в ноябре может достигать тысячи человек в сутки.

"Я не хочу никого пугать, но, к большому сожалению, с учетом той ситуации, что мы сегодня имеем... мы можем с вами получить тысячу умерших (в сутки) от Covid-19 уже в первых числах ноября", - сказал секретарь Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

Вакцинация может улучшить ситуацию, подчеркнул он. Чаще вакцинируются женщины, поэтому смертность мужчин от Covid-19 преобладает.

"У меня большая просьба ко всем женщинам: обратитесь к тем мужчинам, которые не понимают, что им нужно пойти и вакцинироваться. Почему? Потому что умирает мужчин больше, чем женщин. И это та печальная статистика, которую мы сегодня видим", - сказал Данилов.

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Граждан, считающих, что вакцинация – это нарушение их конституционных прав, призывают не выходить из дома.

"Сидите дома. Никуда не выходите. Не шныряйте по улицам. Не создавайте опасность для других людей, потому что это очень опасная болезнь", - подчеркнул секретарь СНБО.

В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей невакцинированных - 97%, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.