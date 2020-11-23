Чубаров заявил, что заразился коронавируса

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа заразился коронавирусом. Фото: УП

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что заразился коронавирусом.

"Против своей воли стал членом клуба Covid-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал он в Facebook.

В комментариях ему желают скорейшего выздоровления.

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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк также сообщила, что по состоянию на 23 ноября коронавирусом болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ.

Для украинцев вакцины станут доступными в мае-июне следующего года благодаря программе COVAX. Первый транш составит 1,2 млн доз. В целом Украина получит до 8 млн доз. Этого хватит на прививки 4 млн населения.