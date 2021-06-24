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четверг, 24 июня 2021 14:15

Что с рождаемостью? Аналитик показал неутешительную статистику

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Что с рождаемостью? Аналитик показал неутешительную статистику
В столице незначительное падение рождаемости обусловливает миграция студентов из регионов. Фото: pixabay.com

В Украине шестой год подряд снижается уровень рождаемости. По сравнению с 2015 годом, он упал на 34% за первые четыре месяца 2021-го.

При этом в некоторых областях падение рождаемости еще выше. Почти в два раза она сократилась в Кировоградской (-44%), Сумской (-43%), Днепропетровской (-43%), Запорожской (-42%), Донецкой (-42% ), Черниговской (-42%), Полтавской (-41%) и Черкасской (-40%) областях, написал системный аналитик Евгений Истребин в Facebook.

"В Черновицкой и Закарпатской областях падение не столь значительное, вероятно из-за близости к границе. Люди работают вне Украины, но детей рожают здесь", - отметил аналитик.

В столице незначительное падение рождаемости обусловливает миграция студентов из регионов, которые впоследствии остаются жить в Киеве и рожают детей.

"Украина будет вымирать со скоростью 0,6-0,8 процента ежегодно. В численном выражении это минус 270-330 тысяч ежегодно", - подытожил Истребин.

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В Японии с населением 126 млн человек в 2020-м родилось 840,8 тыс. детей. Это наименьшее количество с 1899 года, когда японское правительство начало вести такую ​​статистику. Аналитики ожидают, что влияние пандемии на рождаемость будет еще более заметным в 2021-м. По предварительным данным, с января по март 2021 года количество рождений в Японии в годовом исчислении снизилось на 9,2%. В течение года это количество может упасть до уровня 700 тыс. Что означает достижение этой отметки на 10 лет раньше, чем прогнозировалось ранее.

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