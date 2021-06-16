Несмотря на пандемию, родилось больше всего детей за 23 года

 
Ексклюзивы
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 513
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 270
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 450
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 648
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 576
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 828
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 981
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 378
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
3
4
3
4
Правительство приняло закон о запрете &quot;гей-пропаганды&quot;
Правительство приняло закон о запрете "гей-пропаганды"
Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей
Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Видео
Все видео
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Интервью
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 513
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 207
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 783
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 540
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 477
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 180
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 10:58

Несмотря на пандемию, родилось больше всего детей за 23 года

  Комментировать
Несмотря на пандемию, родилось больше всего детей за 23 года
Школьники возвращаются в школу в Баварии, 7 июня 2021-го / Getty Images

В марте количество новорожденных в Германии выросло на 10%, до самого высокого уровня с 1998-го. Об этом сообщает Статистическое управление Германии.

В марте в ФРГ с населением 83 млн человек родилось почти 66 тыс. детей. Примерно на 5,9 тыс. больше, чем год назад в марте. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина родила в прямом эфире одного из телеканалов

По данным Статистического управления Германии, впервые с 1998-го за месяц в стране родилось более 65 тыс. детей. Рост рождаемости произошёл примерно через девять месяцев после того, как первая волна коронавируса захлестнула страну.

За весь 2020-й количество новорожденных в Германии снизилась на 0,6%. В январе 2021 года было такое же количество, как и в январе 2020-го. Поэтому локдауны в стране не повлияли на количество беременностей.

Во многих странах мира во время пандемии количество рождений снижалось. В Китае в прошлом году пришла в 18%, до самого низкого уровня с 1961-го. Рождаемость в США уменьшилось на 4%, до самого низкого уровня с 1979 года.

То, что такого явления нет в Германии, объясняется политикой в ​​отношении семьи власти страны и большой миграцией в ФРГ, а также государственными гарантиями выплат зарплат работникам в отраслях, затронутых коронавирусом.

В начале июня 10 детей сразу родила 37-летняя Госиаме Тамара Ситгол из ЮАР. На свет появились семь мальчиков и три девочки. Ситгол стала рекордсменкой по количеству рожденных за раз детей. Такого количества до сих пор не фиксировали. Шесть лет назад женщина уже родила двух близнецов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Несмотря на пандемию, родилось больше всего детей за 23 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 10026
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4473
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 4428
Показали &quot;еду для свиней&quot;, которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали Просмотров: 2574
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки Просмотров: 2538
Мир
Самолет Путина не пустили на посадку в Женеве - там принимали Байдена
Самолет Путина не пустили на посадку в Женеве - там принимали Байдена Просмотров: 504
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
 Просмотров: 117
Советские войска открыли огонь по демонстрантам
Советские войска открыли огонь по демонстрантам
 Просмотров: 207
Не нравится - не покупайте: золотую Украину продавали без Крыма
Не нравится - не покупайте: золотую Украину продавали без Крыма Просмотров: 576
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 322
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть