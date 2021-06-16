Несмотря на пандемию, родилось больше всего детей за 23 года

Школьники возвращаются в школу в Баварии, 7 июня 2021-го / Getty Images

В марте количество новорожденных в Германии выросло на 10%, до самого высокого уровня с 1998-го. Об этом сообщает Статистическое управление Германии.

В марте в ФРГ с населением 83 млн человек родилось почти 66 тыс. детей. Примерно на 5,9 тыс. больше, чем год назад в марте. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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По данным Статистического управления Германии, впервые с 1998-го за месяц в стране родилось более 65 тыс. детей. Рост рождаемости произошёл примерно через девять месяцев после того, как первая волна коронавируса захлестнула страну.

За весь 2020-й количество новорожденных в Германии снизилась на 0,6%. В январе 2021 года было такое же количество, как и в январе 2020-го. Поэтому локдауны в стране не повлияли на количество беременностей.

Во многих странах мира во время пандемии количество рождений снижалось. В Китае в прошлом году пришла в 18%, до самого низкого уровня с 1961-го. Рождаемость в США уменьшилось на 4%, до самого низкого уровня с 1979 года.

То, что такого явления нет в Германии, объясняется политикой в ​​отношении семьи власти страны и большой миграцией в ФРГ, а также государственными гарантиями выплат зарплат работникам в отраслях, затронутых коронавирусом.

В начале июня 10 детей сразу родила 37-летняя Госиаме Тамара Ситгол из ЮАР. На свет появились семь мальчиков и три девочки. Ситгол стала рекордсменкой по количеству рожденных за раз детей. Такого количества до сих пор не фиксировали. Шесть лет назад женщина уже родила двух близнецов.