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четверг, 29 апреля 2021 09:49

Впервые за 50 лет население Китая уменьшается

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Впервые за 50 лет население Китая уменьшается
Люди идут по улице возле рынка в Ухане, 19 января 2021 / Getty Images

В Китае впервые за 50 лет падение численности населения по сравнению с последней переписи.

Издание Financial Times сообщает, что согласно переписи, численность населения Китая составляет чуть меньше 1,4 млрд людей. В 2019 году превысило отметку в 1,4 млрд человек. Перепись завершена в декабре, но еще не обнародована. Об этом пишет Independent.

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"Если Китай подтвердит снижение, это будет большим событием. По прогнозу ООН, население КНР достигнет пика в 2027 году. Следовательно, это произошло значительно раньше, чем ожидали рынок и политики", - говорит главный экономист Pinpoint Asset Management из Шэньчжэня Чживэй Чжан.

Китай отказался от многолетней политики одного ребенка в 2016 году, позволив парам иметь двух детей. Но рождаемость продолжала падать. По данным министерства общественной безопасности КНР, в 2020 году количество новорожденных в Китае снизилось на 15% по сравнению с годом ранее. В прошлом году в Китае зарегистрировали 10,035 млн рождений по сравнению с 11,79 млн в 2019 году.

Китай работает над остановкой тенденции к снижению рождаемости и объявил инициативы, побуждающие пары больше рожать. По данным издания The Washington Post, местные власти предложили субсидии по уходу за детьми и продленный отпуск по уходу за ребенком. Рост стоимости жилья, здравоохранения и образования считается одной из причин снижения рождаемости.

Китайская писательница и журналистка Чжан Лицзя рассказала изданию The Guardian, что отношение изменилось, и многие женщины больше не считают брак и материнство необходимыми жизненными этапами или неотъемлемыми составляющими счастливой жизни. Пандемия Covid-19 также привела к экономической неопределенности, из-за чего пары неохотно заводят детей.

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