Что происходит в Новых Санжарах - онлайн

В Новые Санжары Полтавской обл. должны прибыть украинцы, которых эвакуировали из Китая.

В селе продолжаются протесты против этого. Людей должны привезти на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", передает УНИАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВД обещает законно реагировать на перекрытие дорог в Новых Санжарах

Грузовик заблокировала въезд в санаторий, где должны разместить эвакуированных. Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что если люди не освободят проезд, то эвакуированы украинцы пойдут из автобусов в санаторий пешком.

Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине.

Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.