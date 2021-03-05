Что отличает украинцев от русских и европейцев

Александра Бакланова рассказала, что объединяет украинцев. Фото: Тарас Подолян

Из всего разнообразия факторов, учитывая масштаб травмы, сейчас нас набольше объединяет эмпатия. Об этом журналу "Краина" сказала консультантка из стратегий и управления изменениями Александра Бакланова.

"Готовность чувствовать боль другого и осторожность в отношении тех, кто рядом. Это неосознанное, но явное ощущение боли вокруг - то, что отличает нас и от русских, и от соседей с ЕС. Травма проявляется из-за страха, который не дает доверять другому. это затрудняет объединение, но только до определенного уровня. Последняя волна Всемирного исследования ценностей показывает, что более четверти украинцев перешагнули через этот порог и идут в другое качество жизни. Эта часть общества становится примером для другой: жизнь не должна быть бесконечным страданиям ".

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Субъектность как способность принимать ответственные решения с учетом совокупности обстоятельств стала важнейшим изменением украинцев, которая сейчас происходит, сказала консультантка из стратегий и управления изменениями Александра Бакланова.