Что является самым большим изменением, которая происходит с украинцами

Субъектность Александра Бакланова назвала основным изменением украинцев. Фото: Тарас Подолян

Субъектность как способность принимать ответственные решения с учетом совокупности обстоятельств стала важнейшим изменением украинцев, которая сейчас происходит. Об этом журналу "Страна" сказала консультантка из стратегий и управления изменениями Александра Бакланова.

"Способность пользоваться своей свободой и брать на себя ответственность. Это самое существенное. Проявляется даже на бытовом уровне. Например, реформа децентрализации. Принятие решений становится ближе к людям. Не люблю, когда говорят, что власть спускается вниз. Это неправильное определение природы процесса. Важно , что люди могут влиять на принятие решений. Общины берут ответственность и видят последствия своих действий. Сами решают проблемы. Это учит людей договариваться, чтобы их жизнь стала лучше. Так общество взрослеет. Пользуясь своей свободой, учится справляться с ответственностью "

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