Причиной страха украинский назвали две травмы

Александра Бакланова о травмах украинский. Фото: ВСЛ

Причина страха общества в двух травмах - постколониальной и посттоталитарной. Об этом в интервью журналу "Краина" говорит консультантка из стратегий и управления Александра Бакланова.

"В мире есть общества, которые преодолевали одну из них. Но нет ни одного, кроме Украины, где они такое длительное и глубокое сочетание", - объяснила.

Преодолеть историческую травму можно через воспитание и образование, через переосмысление.

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"Украинцы - чемпионы по выживанию. Наши навыки оставаться живыми формировались поколениями. Сейчас подошли к историческому моменту, когда должны превратить их в правила, а полученную безопасность использовать для развития. Важно, чтобы понимание травмы было не про бесконечное страдание, а о силе".

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