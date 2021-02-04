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"Много возможностей Майдана потеряли из-за нежелания брать ответственность" - Стасив

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&quot;Много возможностей Майдана потеряли из-за нежелания брать ответственность&quot; - Стасив
Остап Стасив: Пока не научимся качественно общаться между собой, посторонние силы будут раскачивать страну. Фото: Сергей Старостенко

За несколько месяцев Революции достоинства развернули корабль в противоположное направление. Выбрали западный путь развития. Двигаемся по нему и сейчас.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал социальный предприниматель, соучредитель Открытого университета Майдана Остап Стасив.

"Удалось привести к власти людей, которым доверяли на тот момент. Произошли разительные перемены - децентрализация, внедрение системы тендерных закупок Prozorro, укрепление армии. Мы не проиграли войну.

Но нереализованных возможностей больше. Не было понимания, что общество и государство - тяжелая ежедневная работа над собой. После каждой революции есть угроза контрреволюции, реставрации. Британская продолжалась почти десятилетие. Во Франции - века. Революция, что привела к объединению Германии, тоже длилась годами. Ни одна из них не была мгновенная. Все эти страны прошли путь утверждения общества и гражданина", - объясняет эксперт.

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По его словам, Украина после Революции достоинства движется в формате "шаг вперед, два - назад".

"Этот танец истощает. Такой темп можно объяснить борьбой геополитических, экономических интересов. Пока не научимся качественно общаться между собой, эти силы будут раскачивать страну. Нужно осмыслить и отрефлексировать все национальные травмы", - добавляет Остап Стасив.

Полное интервью читайте в номере от 4 февраля.

"Открытый Университет Майдана" - образовательный проект и одноименная общественная организация в Украине. Берет начало с инициативы, которая возникла во время событий на Майдане 2013 года. Создан, чтобы способствовать формированию качественного гражданского общества через образование. Обучение на бесплатной онлайн-платформе прошли почти 100 000 студентов.

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