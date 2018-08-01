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четверг, 02 августа 2018 03:28

Что делает украинцев счастливыми

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Что делает украинцев счастливыми

Больше всего радости в жизни Украинской дают семья (74%), дети (63%) и друзья (49%) - эти группы лидируют в рейтинге радости в течение 10 лет - периода, в течение которого социологическая группа "Рейтинг" исследует этот вопрос.

Согласно результатам исследования, также радость Украинский приносят путешествия (30%), общение с природой (30%), деньги (29%), музыка (27%), работа (25%), домашние животные (24%), подарки ( 22%).

Почти каждый пятый Украинский приносят радость отпуска / каникулы, книги, интернет, просмотр телевизора, еда, секс, а также для уборки по дому и занятия спортом. Почти каждый десятый - театр, танцы, песни, победы любимой команды или просто уединения. Около 5% приносят радость обучения и алкоголь, 1-2% - азартные игры и легкие наркотики. Только 1% Украинские отметили, что им ничего не приносит радость в жизни.

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Зато за последние 10 лет существенно уменьшилось число респондентов, которые получают радость от просмотра телевизора (напомним, что еще в 2009-2011 годах просмотр телевизора стабильно попадал в первую пятерку рейтинга радости, тогда как сегодня это середина второй десятки).

Анализ возрастных групп показал, что пожилые люди испытывают относительно больше радости только от просмотра телевизора, уборки по дому и молитвы. Также сюда можно отнести домашних животных, книги, песни и уединения, где нет ощутимой возрастной разницы. Респондентам среднего возраста относительно больше радости приносят дети и работа. Молодые - друзья, деньги, музыка, еда, секс, спорт, кино, шопинг, танцы, обучение.

Зафиксировано и гендерные различия в восприятии радости. Так, женщинам относительно больше мужчин радости приносят семья, дети, природа, подарки, книги, шопинг, танцы, пение, театр, домашнее хозяйство, молитва, уединение. Зато мужчинам относительно больше радости приносят друзья, работа, еда, интернет, секс, занятие спортом, кино, победы любимой команды, алкоголь и азартные игры.

Люди с высокими доходами испытывают относительно больше радости практически от всего, кроме просмотра телевизора и домашнего хозяйства. При этом дети приносят радость всем независимо от уровня доходов респондентов.

Аудитория опроса - это население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Опрос проведен в форме личного формализованного интервью. Сроки проведения: 10-15 июля 2018

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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