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среда, 23 февраля 2022 14:21

Чрезвычайное положение не повлияет на жизнь людей - Шмыгаль

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Чрезвычайное положение не повлияет на жизнь людей - Шмыгаль
Шмигаль объяснил, что чрезвычайное положение поможет реагировать на вызовы. Фото: kmu.gov.ua

Чрезвычайное состояние необходимо для препятствования угрозам со стороны России, на жизнь обычных людей оно не повлияет.

Об этом сказал премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

"Чрезвычайное состояние поможет нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Это о нашей готовности быстро реагировать на какие-либо вызовы и сценарии развития событий", - сказал он.

Украина призывает ужесточить санкции против России в финансовом, банковском, энергетическом и технологическом секторах.

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"Мы благодарны Евросоюзу, США, Японии, Австралии и всем уже усилившим санкции странам", - сказал премьер.

Верховную Раду будут просить ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. ЧС предлагают ввести на 30 дней.

Военное положение в Украине будет введено в случае необходимости, заявил секретарь РНБО Алексей Данилов.

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Дата
23
февраля

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