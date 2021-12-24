Covid-пациентам будут делать сразу два ПЦР-теста: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 288
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 360
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2358
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 450
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 612
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2961
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4437
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1125
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
3
5
27
28
4
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
Видео
Все видео
В Украину не пустили российскую актрису
В Украину не пустили российскую актрису
На границах Украины со странами ЕС образовались огромные очереди
На границах Украины со странами ЕС образовались огромные очереди
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Интервью
1/5
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 261
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1908
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1107
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2898
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 декабря 2021
Просмотров: 333
Три зозулі
Я знав Григора Тютюнника. Востаннє бачились отак от у кінці грудня, за пару місяців до його смерті. Він стояв на порозі босий, поперемінно на одній ...
пятница, 24 декабря 2021 15:39

Covid-пациентам будут делать сразу два ПЦР-теста: подробности

  Комментировать
Covid-пациентам будут делать сразу два ПЦР-теста: подробности
Образцы будут забираться у пациентов с атипичным течением коронавируса. Фото: pixabay.com

Некоторые инфицированные коронавирусом украинцы будут сдавать два ПЦР-теста.

Это необходимо, чтобы выявить Covid-штамм Omicron, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ. Оба ПЦР-теста будут делать за один раз.

"Для того, чтобы более фокусно и быстрее принимать решения именно по циркуляции нового штамма Omicron в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов поставят специальные системы ПЦР-тестирования для определения штамма Delta. В случае подтверждения, образец не будут посылать дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили реагенты и время", - сказал он.

Образцы будут забирать у пациентов с атипичным течением болезни, а также у тех, кто вернулся из-за границы. Бессимптомные и сверхтяжелые случаи с неподтвержденным штаммом Delta будут направлять на полное секвенирование.

"То есть, мы будем выходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма", - отметил Кузин.

Для вышеуказанных категорий будет сначала проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, а затем следующее ПЦР-исследование - для подтверждения или опровержения Delta.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сделанный дома Covid-тест не дает права посещать общественные заведения

23 декабря в Украине зафиксировали 6647 новых подтвержденных случаев коронавируса. Госпитализировали - 1646 человек. Умерли - 248 украинцев.

За прошлые сутки вакцинировали около 114 тыс. украинцев. Первую дозу получили более 36,5 тыс. человек. Вторую дозу - более 76,5 тыс. Дополнительную дозу получили 793 человека.

В мире 22 декабря зафиксировали 973 256 новых Covid-случаев. Это самый большой ежедневный прирост за все время пандемии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-пациентам будут делать сразу два ПЦР-теста: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в столичной гостинице
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в столичной гостинице Просмотров: 19080
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 12915
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 8019
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
4
 Просмотров: 6957
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 5292
Общество
Половина украинцев считает вторжение России реальной угрозой
Половина украинцев считает вторжение России реальной угрозой Просмотров: 36
Из-за Omicron: в Украине заговорили об усилении карантина
Из-за Omicron: в Украине заговорили об усилении карантина Просмотров: 144
Украинцы не верят, что переговорами с Путиным Зеленский вернет Донбасс
Украинцы не верят, что переговорами с Путиным Зеленский вернет Донбасс Просмотров: 126
В Украину не пустили российскую актрису
В Украину не пустили российскую актрису
 Просмотров: 351
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
3
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
3
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Голосов: 57965
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть