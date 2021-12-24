Covid-пациентам будут делать сразу два ПЦР-теста: подробности

Образцы будут забираться у пациентов с атипичным течением коронавируса. Фото: pixabay.com

Некоторые инфицированные коронавирусом украинцы будут сдавать два ПЦР-теста.

Это необходимо, чтобы выявить Covid-штамм Omicron, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ. Оба ПЦР-теста будут делать за один раз.

"Для того, чтобы более фокусно и быстрее принимать решения именно по циркуляции нового штамма Omicron в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов поставят специальные системы ПЦР-тестирования для определения штамма Delta. В случае подтверждения, образец не будут посылать дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили реагенты и время", - сказал он.

Образцы будут забирать у пациентов с атипичным течением болезни, а также у тех, кто вернулся из-за границы. Бессимптомные и сверхтяжелые случаи с неподтвержденным штаммом Delta будут направлять на полное секвенирование.

"То есть, мы будем выходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма", - отметил Кузин.

Для вышеуказанных категорий будет сначала проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, а затем следующее ПЦР-исследование - для подтверждения или опровержения Delta.

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23 декабря в Украине зафиксировали 6647 новых подтвержденных случаев коронавируса. Госпитализировали - 1646 человек. Умерли - 248 украинцев. За прошлые сутки вакцинировали около 114 тыс. украинцев. Первую дозу получили более 36,5 тыс. человек. Вторую дозу - более 76,5 тыс. Дополнительную дозу получили 793 человека. В мире 22 декабря зафиксировали 973 256 новых Covid-случаев. Это самый большой ежедневный прирост за все время пандемии.