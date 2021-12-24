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пятница, 24 декабря 2021 09:29

В мире зафиксировали рекордную Сovid-заболеваемость

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В мире в течение суток 22 декабря зафиксировали 973 256 новых Covid-случаев. Это самый большой ежедневный прирост за все время пандемии.

Максимальное количество новых заражений обнаружили в США, Великобритании и Франции, свидетельствуют данные Worldometers. Украина находится на 20-м месте в мире между Ирландией и Южной Кореей.

Автор: worldometers.info
  В мире фиксируют рекордную заболеваемость
В мире фиксируют рекордную заболеваемость

В США зафиксировали более 267 тыс. новых больных за сутки, в Великобритании - более 119 тыс., а во Франции - 91,6 тыс. Далее в рейтинге находятся Испания с более чем 72 тыс. заражениями и Италия, где выявили более 44,5 тыс. инфицирований. Среди стран Европы Украина на 13-м месте.

С начала пандемии подтвердили более 5,4 млн летальных случаев болезни. Выздоровели более 249 млн человек. Более 6,5 тыс. человек умерли за сутки. По этому показателю Украина на шестом месте в мире и на четвертом в Европе.

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23 декабря в Украине зафиксировали 6647 новых подтвержденных случаев коронавируса. Госпитализировали – 1646 человек. Умерли – 248 украинцев.

За минувшие сутки вакцинировали около 114 тыс. украинцев. Первую дозу получили более 36,5 тыс. человек. Вторую дозу – более 76,5 тыс. Дополнительную дозу получили 793 человека.

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Дата
24
декабря

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