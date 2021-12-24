В Украине полностью вакцинировали около 43% взрослого населения

Статистика по коронавирусу за 23 декабря / Минздрав

За сутки 23 декабря в Украине было зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев коронавируса.

За минувшие сутки вакцинировали около 114 тыс. украинцев. Первую дозу получили более 36,5 тыс. человек. Вторую дозу – более 76,5 тыс. Дополнительную дозу получили 793 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

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Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% – прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых в мире к концу года должен составить 40%.

С начала вакцинации привили более 14,5 млн украинцев. Из них первую дозу получили более 14,5 млн. Полностью вакцинированы – около 13,3 млн. Дополнительную дозу получили – 1389 человек.

За минувшие сутки госпитализировали – 1646 человек. Умерли – 248 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболели – более 3,6 млн украинцев. Умерли – 94 432 украинца.

Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса, сообщают в Минздраве.

Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия Covid-сертификата. Минздрав консультируется с европейскими специалистами, сейчас в ведомстве ожидают официального решения от стран ЕС, и дальше также планируют внедрять на уровне Украины.