В Украине полностью вакцинировали около 43% взрослого населения

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2304
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 405
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 594
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2862
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4401
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1116
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1503
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 765
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2394
Фото
Все фото
3
3
9
21
6
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Видео
Все видео
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1845
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1089
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2880
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2268
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 декабря 2021
Просмотров: 234
Три зозулі
Я знав Григора Тютюнника. Востаннє бачились отак от у кінці грудня, за пару місяців до його смерті. Він стояв на порозі босий, поперемінно на одній ...
пятница, 24 декабря 2021 08:57

В Украине полностью вакцинировали около 43% взрослого населения

  Комментировать
В Украине полностью вакцинировали около 43% взрослого населения
Статистика по коронавирусу за 23 декабря / Минздрав

За сутки 23 декабря в Украине было зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев коронавируса.

За минувшие сутки вакцинировали около 114 тыс. украинцев. Первую дозу получили более 36,5 тыс. человек. Вторую дозу – более 76,5 тыс. Дополнительную дозу получили 793 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина вводит бустерную дозу Covid-вакцины: колоть будут не всем

Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% – прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых в мире к концу года должен составить 40%.

С начала вакцинации привили более 14,5 млн украинцев. Из них первую дозу получили более 14,5 млн. Полностью вакцинированы – около 13,3 млн. Дополнительную дозу получили – 1389 человек.

За минувшие сутки госпитализировали – 1646 человек. Умерли – 248 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболели – более 3,6 млн украинцев. Умерли – 94 432 украинца.

Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса, сообщают в Минздраве.

Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия Covid-сертификата. Минздрав консультируется с европейскими специалистами, сейчас в ведомстве ожидают официального решения от стран ЕС, и дальше также планируют внедрять на уровне Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине полностью вакцинировали около 43% взрослого населения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 17649
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 12690
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
10
 Просмотров: 12267
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 9918
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 7605
Здоровье
В Украине нашли 12 вариантов Covid-штамма Delta
В Украине нашли 12 вариантов Covid-штамма Delta Просмотров: 144
Сделанный дома Covid-тест не дает права посещать общественные заведения
Сделанный дома Covid-тест не дает права посещать общественные заведения Просмотров: 153
Omicron может проявляться сонным параличом: стоит ли волноваться
Omicron может проявляться сонным параличом: стоит ли волноваться Просмотров: 1728
Красные только две области: в Украине обновили карантинные зоны
Красные только две области: в Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 432
Заявили новый метод обнаружения штамма Omicron
Заявили новый метод обнаружения штамма Omicron Просмотров: 594
Больше всего комментируют
10
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
8
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
2
"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Голосов: 375
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть