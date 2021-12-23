Сделанный дома Covid-тест не дает права посещать общественные заведения

Сделанные в домашних условиях экспресс-тесты на коронавирус нельзя использовать для посещения общественных заведений или поездок в общественном транспорте.

Приобретенные в аптеке тесты не дают оснований посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы или пользоваться межрегиональным транспортом в условиях карантина, сообщает Министерство здравоохранения.

"Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Такие виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав Сделанные дома экспресс-тесты не позволяют посещать общественные заведения

Тестирование на Covid-19 в домашних условиях может быть проведено с нарушениями. Нет возможности проверить, чьи образцы использовали для теста. Результаты такого теста на 100% не гарантируют обнаружения вируса.

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23 декабря еще шесть регионов перешли в желтую зону карантина. Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. За прошлые сутки, 22 декабря, в Украине зафиксировали 7312 новых случаев коронавируса. Среди больных 585 детей и 182 медработника. Госпитализировали за сутки 1691 человека. 275 больных умерли. Выздоровел 16 521 человек.