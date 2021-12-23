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четверг, 23 декабря 2021 09:37

Красные только две области: в Украине обновили карантинные зоны

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Красные только две области: в Украине обновили карантинные зоны
Почти вся Украина – в желтой зоне карантина. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 23 декабря, еще шесть регионов перешли в желтую зону карантина. Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Таким образом, только Волынская и Запорожская области остались красными. Оранжевых вообще нет, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В двух красных областях критический коэффициент обнаружения случаев инфицирования. Но ситуация сегодня стала стабилизироваться.

В целом желтая зона насчитывает 22 области: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская, Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская, Черкасская и Киев.

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За прошедшие сутки, 22 декабря, в Украине зафиксировали 7312 новых случаев коронавируса. Среди больных 585 детей и 182 медработника. Госпитализировали за сутки 1691 человек. 275 больных скончались. Выздоровела 16 521 человек.

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23
декабря

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