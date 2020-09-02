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среда, 02 сентября 2020 01:44

Covid-19 на Львовщине: заразились 1745 врачей

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Covid-19 на Львовщине: заразились 1745 врачей
В Украине зарегистрировано 2088 случаев заражения коронавирусом. Фото: REUTERS

Во Львовской области 1745 врачей заразились Covid-19.

1359 медиков уже выздоровела и приступила к работе, сообщили в Департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

Среди них: врачи - 591, средний медицинский персонал - 668, младший медицинский персонал - 306, другой персонал - 180.

За весь период пандемии наибольшее количество случаев больных Covid-19 среди медиков было в клинической больнице скорой медицинской помощи г. Львов. Это 185 медицинских работников. В областной клинической больнице заболело 125 медиков, 108 медиков во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во Львовском областном госпитале инвалидов войн и репрессированных - 51.

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На Львовщине подтверждены 14703 случая инфицирования коронавирусом, из них 402 - летальные.

За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1486 ПЦР-тестов. Следовательно, 193 - положительные.

В Украине по состоянию на утро 1 сентября зарегистрированы 2088 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 123 303.

Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Киеве (176) и Ивано-Франковской области (169).

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