Covid-19 на Буковине: всего заразились более 6 тыс. человек

В течение суток на Буковине от коронавируса выздоровели 103 пациента. Фото: REUTERS

Вечером воскресенья, 2 августа, в Черновицкой области наличие Covid-19 подтвердили у еще 82 человек. Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 6143 человека. Среди них 218 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как 4687 - выздоровели.

"Если сравнивать с показателями, которые мы имели в июне, число новых больных достаточно значительное", написал на своей странице в Facebook глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

В то же время в течение суток на Буковине от нового заболевания выздоровели 103 пациента.

По состоянию на 2 августа в буковинских больницах находятся 314 человек. У 121 пациента подтвердили коронавирус. Состояние 30 больных медики оценивают как тяжелое. "Из них в реанимации - 26 на аппаратах искусственной вентиляции легких - 0", - рассказали в облгосадминистрации.

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В области зафиксировали еще один летальный случай, связанный с Covid-19: умер 81-летний черновчанин, который, кроме коронавируса, имел двустороннюю пневмонию и серьезные сопутствующие заболевания - гипертонию, ишемию, сахарный диабет, осложненный гангреной стопы, которая вызвала сепсис. У мужчины также был избыточный вес. Долгое время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в Черновицкой области позволили открыть детские сады от 3 августа, а на этой неделе мобильные группы будут проверять готовность учреждений к открытию. В Черновцах позволили работу учреждений культуры с наполненностью не более 50% стационарных размещенных мест, тогда как ночные клубы и заведения общественного питания теперь могут работать до 23:00.