Чиновник отправлял порнографические фото несовершеннолетнему

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1107
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 486
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 891
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1944
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5157
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1791
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1863
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3042
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5393
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6732
Фото
Все фото
9
14
12
5
13
Полк &quot;Азов&quot; отмечает пятую годовщину со дня основания
Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Видео
Все видео
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2583
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1125
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1278
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3024
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 1719
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 21:00

Чиновник отправлял порнографические фото несовершеннолетнему

  Комментировать
Чиновник отправлял порнографические фото несовершеннолетнему
На Львовщине суд оштрафовал чиновника за переписку с несовершеннолетним. Фото: Securitylab

На Львовщине директора Моршинского городского центра занятости оштрафовали за то, что он отправлял фото порнографического характера несовершеннолетнему.

Как отмечается, чиновник летом 2018 пересылал на мобильный несовершеннолетнему парню мужской половой орган в эрегированном состоянии. Об этом пишет Zaxid.net.

Во время суда 58-летний мужчина признал свою вину. Чиновника наказали штрафом в размере 5,1 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Педофил-рецидивист пытался изнасиловать 8-летнюю девочку

Согласно судебным материалам, переписка между мальчиком и директором центра продолжалось 10 дней - с 19 по 28 июня 2018 года. Кем мужчине приходится подросток, неизвестно. Также неизвестна и цель переписки.

На Киевщине полиция задержала иностранца за развращение 14-летней девушки. Несовершеннолетняя сама обратилась в полицию и рассказала, как сосед заманил ее в съемную квартиру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновник отправлял порнографические фото несовершеннолетнему». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

День Святого Юрия: что сегодня категорически нельзя делать

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 25669
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 17911
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 Просмотров: 15771
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 13690
Показали 20 креативных цветников у дома
Показали 20 креативных цветников у дома
11
 Просмотров: 10188
Общество
На железнодорожных путях трагически погиб мужчина
На железнодорожных путях трагически погиб мужчина
Журналист провел аналогию между трагедией в Шереметьево и ДТП в Украине
Журналист провел аналогию между трагедией в Шереметьево и ДТП в Украине Просмотров: 441
На Закарпатье укрепляют государственную границу
На Закарпатье укрепляют государственную границу Просмотров: 675
Будет ли реванш после победы Зеленского
Будет ли реванш после победы Зеленского
 Просмотров: 657
Посол США Йованович прекращает работу в Украине - СМИ
Посол США Йованович прекращает работу в Украине - СМИ 1 Просмотров: 954
Больше всего комментируют
12
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
Голосов: 38339
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua