Чиновник отправлял порнографические фото несовершеннолетнему

На Львовщине директора Моршинского городского центра занятости оштрафовали за то, что он отправлял фото порнографического характера несовершеннолетнему.
Как отмечается, чиновник летом 2018 пересылал на мобильный несовершеннолетнему парню мужской половой орган в эрегированном состоянии. Об этом пишет Zaxid.net.
Во время суда 58-летний мужчина признал свою вину. Чиновника наказали штрафом в размере 5,1 тыс. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Педофил-рецидивист пытался изнасиловать 8-летнюю девочку
Согласно судебным материалам, переписка между мальчиком и директором центра продолжалось 10 дней - с 19 по 28 июня 2018 года. Кем мужчине приходится подросток, неизвестно. Также неизвестна и цель переписки.
На Киевщине полиция задержала иностранца за развращение 14-летней девушки. Несовершеннолетняя сама обратилась в полицию и рассказала, как сосед заманил ее в съемную квартиру.
Комментарии