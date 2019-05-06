Чиновник отправлял порнографические фото несовершеннолетнему

На Львовщине суд оштрафовал чиновника за переписку с несовершеннолетним. Фото: Securitylab

На Львовщине директора Моршинского городского центра занятости оштрафовали за то, что он отправлял фото порнографического характера несовершеннолетнему.

Как отмечается, чиновник летом 2018 пересылал на мобильный несовершеннолетнему парню мужской половой орган в эрегированном состоянии. Об этом пишет Zaxid.net.

Во время суда 58-летний мужчина признал свою вину. Чиновника наказали штрафом в размере 5,1 тыс. грн.

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Согласно судебным материалам, переписка между мальчиком и директором центра продолжалось 10 дней - с 19 по 28 июня 2018 года. Кем мужчине приходится подросток, неизвестно. Также неизвестна и цель переписки.

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