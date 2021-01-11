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понедельник, 11 января 2021 13:12

Циклоны существенно усложнят погоду: на когда придется пик морозов

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Циклоны существенно усложнят погоду: на когда придется пик морозов
В Киеве без существенных осадков. Ночью в столице -3°С, днем -1°С. Фото: pixabay.com

12 января Украина будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления.

Существенные осадки в большинстве областей маловероятны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. А вот 13 числа циклон Bartosz существенно осложнит погоду на юго-востоке и на Сумщине. Прогнозируют снег, дождь, налипание мокрого снега и сильный ветер.

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На остальную территорию будет влиять северный циклон Dimitrios, который наконец припорошит землю снегом, но без сильных снегопадов.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах -2...7°С, на юге около 0°С. В течение дня 12 января ожидается от -2...+2°С. Гололед.

В Киеве без существенных осадков. Ночью в столице -3°С, днем -1°С. В дальнейшем в Киеве начнет холодать, пик морозов придется на 14-18 января.

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На следующей неделе в Украине ожидаются ощутимые морозы до -20°С и снег. Пик похолодания наступит с 14 по 19 января.

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