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понедельник, 11 января 2021 07:00

Гороскоп на 11 января: как вернуть в свою жизнь успех и деньги

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Гороскоп на 11 января: как вернуть в свою жизнь успех и деньги
Выигрывает ловкий и настойчивый, кто умеет искать выход из затруднительной ситуации и не боится препятствий. Фото: pixabay.com

11 января - день насыщенный встречами и общением. Сосредоточиться и работать полноценно после праздников смогут единицы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Сил и вдохновения становится меньше, - говорит астрологиня. - Люди будут меньше доверять обещанным радужным перспективам. Будут отдавать предпочтение синицы в руках, чем журавлю в небе. В этот день следует позаботиться о создании хорошего финансового фундамента на будущее. Время рассчитывать и накапливать, а не тратить. Тем, кто хочет вернуть в свою жизнь успех и деньги, надо искать новых партнеров по бизнесу и новые способы продвижения своих товаров и бренда к людям. Возможности многих предпринимателей сейчас ограничены. Выигрывает ловкий и настойчивый, кто умеет искать выход из затруднительной ситуации и не боится препятствий".

Овен

Не одалживайте людям денег. Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Прибыль не будет покрывать этого.

Телец

Вернитесь к рассмотрению древних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Близнецы

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Рак

Вы будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически. Не тратьте большинство денег на удовлетворение сиюминутных потребностей.

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Лев

Поступит только часть ожидаемой прибыли. Для обеспечения необходимых расходов придется воспользоваться сэкономленными ранее деньгами.

Дева

Офисная техника будет работать со сбоями. Не вкладывают средства в переоснащение рабочего оборудования. Так вы можете ввести себя в немалые дополнительные расходы.

Весы

Подождите с принятием решений по использованию своих финансов. В конце рабочего дня ситуация может кардинально измениться.

Скорпион

Финансовых проблем не будет. Не оставляйте задолженностей. Оплатите счета в этот день. Не берите кредитов. Возникнут проблемы с их погашением.

Стрелец

Рассчитывайте на минимальную прибыль. Срочные расходы будут поглощать весь заработок. На карманные расходы денег почти не останется.

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Козерог

Потерянные вещи не вернутся к вам. Снижается эффективность работы. Соответственно уменьшатся доходы. Отнеситесь к этому философски.

Водолей

Исключительно удачный день. Выдвигайте самые смелые финансовые проекты. Они будут давать прибыль. Не позволяйте своей лени обокрасть себя.

Рыбы

Сведите расходы к минимуму. Имейте деньги в запасе. Родным может срочно понадобиться финансовая поддержка.

Астрологиня назвала знаки, которым будет везти на этой неделе.

Автор: Gazeta.ua
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