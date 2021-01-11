Снег и 20-градусный мороз: украинцев шокировали прогнозом

13-14 января хвосты атмосферных фронтов северного циклона будут затрагивать западные и северные области. Фото: pixabay.com

На следующей неделе в Украине ожидаются ощутимые морозы до -20°С и снег.

Пик похолодания наступит с 14 по 19 января, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В ночные часы вероятно до -14...20°С. 11-12 января, погоду будет определять антициклоническое поле, поэтому страшных снегопадов не ожидается. Осадки возможны в Крыму и в западной части Украины.

13 января на юго-востоке будет господствовать активный циклон, который осложнит там погоду. Прогнозируют мокрый снег и даже дожди, поскольку днем на юго-востоке будет сравнительно тепло. Налипание мокрого снега, гололед и штормовой ветер. Циклон также захватит восток страны, Днепропетровщину, Сумщину и Запорожье, таща за собой осадки и сильный ветер.

13-14 января хвосты атмосферных фронтов северного циклона затронут западные и северные области страны. Периодически будет идти снег.

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11 января держите ноги в тепле. Не провоцируйте появления простуды и насморка. Больным циститом стоит следить за самочувствием. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.