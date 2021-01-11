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понедельник, 11 января 2021 11:49

Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота

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Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Дата предстоящей свадьбы будет зависеть от ситуации с пандемией. Фото: pexels.com

В Великобритании разработчик мобильных приложений Бен Хоган сделал предложение любимой при помощи робота.

Во время локдауна роботы компании Starship Technologies доставляют из магазинов продукты в городе Милтон-Кинз, пишет BBC. На Сочельник мужчина попросил прислать одного такого с кольцом в город Кемпстон, где проживает его невеста.

"Шерри одержима этими работами. У нас их нет. Не знаю, какую магию они применили, чтобы заставить робота проехать так далеко, но я благодарен", ㅡ рассказал Хоган.

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Компания, роботы которой могут доставлять продукты и небольшие заказы из супермаркетов, работала в городке уже 2 года. Но именно правила социального дистанцирования и карантин подняли спрос на роботизированную службу доставки.

Дата предстоящей свадьбы будет зависеть от ситуации с пандемией. Пара надеется, что робот Starship также доставит им обручальные кольца к алтарю.

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Во Львовской городской больнице скорой медицинской помощи 9 декабря впервые провели операцию роботом-хирургом Da Vinci. 50-летнему жителю Бродов удалили грыжу диафрагмы.

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