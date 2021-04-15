Циклон принесет в Украину дожди со снегом

16 апреля на западе Украины снова ожидаются холодная погода и мокрый снег.

Недружественные атмосферные явления достигнут Винницкой, Житомирской и даже западных районов Черкасской области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Апрель достиг апогея, но шорты и джинсы с дырками на коленях пока подождут. Говорят, что такие неспешные весны как раз и были когда-то", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

На остальной территории Украины снега не будет, но пройдут дожди. Там постарается циклон. Температура воздуха ожидается в пределах +9...13°C, в западной части страны +2...9°C.

Температура воздуха в столице ожидается около +10°C. Возможен дождь.

Автор: facebook.com/tala.didenko

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18 апреля ночью в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура ночью + 2...8°C, днем + 11...16°C. В северных областях + 8...13°C. 19 апреля на юге до +19°C.