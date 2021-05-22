Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать

 
Ексклюзивы
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1044
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 549
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 261
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 396
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 702
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 540
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 702
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3 Просмотров: 477
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 288
Фото
Все фото
5
13
3
28
7
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Видео
Все видео
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1044
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 234
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 288
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 207
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
воскресенье, 23 мая 2021 05:02

Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать

  Комментировать

23 мая верующие отмечают День святого апостола Симона Зилота. В народе этот праздник называют Симонове зело, Семик.

Симон Кананит был избран Христом одним из 12 апостолов. Его упоминают в четырех Евангелиях.

Автор: pinterest.com
  После вознесения Иисуса Христа Симон Кананит проповедовал в разных странах.
После вознесения Иисуса Христа Симон Кананит проповедовал в разных странах.

Сегодня именинницей считается земля. Работать на огороде и в саду 23 мая запрещено, ведь земля должна отдыхать.

В этот день женщины и знахари идут в лес собирать зелье, которое может вылечить от болезней, даже имеет магическую силу. Собирать травы стоит в одиночестве. Прежде чем сорвать растение, произносили специальные заговоры, стоя на коленях. А в течение всего сбора трав обязательно читали "Отче наш" и "Богородицу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львов в вышиванках: колоритные фото

Делать это могли не все, а только люди с добрыми помыслами. Накануне они ходили в баню и старались не думать о плохом. Травы рвали голыми руками, а после - собирали в пучки и сушили на чердаках.

Сегодня запрещено выполнять тяжелую работу. Наши предки старались 23 мая не бередить землю ни лопатой, ни бороной. Даже забивать колышки было запрещено.

День Ангела сегодня празднуют Таисия, Кирилл и Василий. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 14031
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 13023
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4527
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
 Просмотров: 3663
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
 Просмотров: 2979
Общество
Шведський професор подарує Україні картину XVIII століття
Шведський професор подарує Україні картину XVIII століття Просмотров: 9
Геращенко рассказал, когда полицейские имеют право обыскивать граждан Украины
Геращенко рассказал, когда полицейские имеют право обыскивать граждан Украины Просмотров: 162
Именинники 23 мая - как сегодня назвать ребенка
Именинники 23 мая - как сегодня назвать ребенка Просмотров: 27
Евровидение-2021: кто победил
Евровидение-2021: кто победил Просмотров: 306
Продолжается война за независимость - что наиболее закалило украинцев
Продолжается война за независимость - что наиболее закалило украинцев
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
5
"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
3
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3
Зеленский держится за Ермака. Какая причина
1
Шевченко показал, как нужно подтягиваться игрокам сборной Украины
Голосов: 56309
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть