Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать

23 мая верующие отмечают День святого апостола Симона Зилота. В народе этот праздник называют Симонове зело, Семик.

Симон Кананит был избран Христом одним из 12 апостолов. Его упоминают в четырех Евангелиях.

Автор: pinterest.com После вознесения Иисуса Христа Симон Кананит проповедовал в разных странах.

Сегодня именинницей считается земля. Работать на огороде и в саду 23 мая запрещено, ведь земля должна отдыхать.

В этот день женщины и знахари идут в лес собирать зелье, которое может вылечить от болезней, даже имеет магическую силу. Собирать травы стоит в одиночестве. Прежде чем сорвать растение, произносили специальные заговоры, стоя на коленях. А в течение всего сбора трав обязательно читали "Отче наш" и "Богородицу".

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Делать это могли не все, а только люди с добрыми помыслами. Накануне они ходили в баню и старались не думать о плохом. Травы рвали голыми руками, а после - собирали в пучки и сушили на чердаках.

Сегодня запрещено выполнять тяжелую работу. Наши предки старались 23 мая не бередить землю ни лопатой, ни бороной. Даже забивать колышки было запрещено.

День Ангела сегодня празднуют Таисия, Кирилл и Василий. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.