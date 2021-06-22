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среда, 23 июня 2021 05:01

Церковный праздник 23 июня - сегодня почитают святого, который утер нос российскому князю

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Церковный праздник 23 июня - сегодня почитают святого, который утер нос российскому князю
Черниговский коллегиум, которые открыли при содействии святого Иоанна. Фото: ua.trip-impressions.com

23 июня православные верующие чтят память святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

Иоанн родился в декабре 1651 года в городе Нежине Черниговской губернии в православной семье Максима и Ефросиньи. Отец святителя был из украинской православной шляхты и был достаточно состоятельным человеком. Иоанн закончил местную приходскую школу, затем получил образование в Киево-Могилянской коллегии.

В 1675 году принял монашество. Сначала служил в проповедником в Киево-Печерской Лавре. Впоследствии, по представлению гетмана Мазепы, стал епископом Черниговским.

Первый год епископства святого был тяжелым. Кроме личной болезни, ему пришлось разделить со своей паствой непростое испытание: в течение 1697 - 1698 годов на Черниговщине был голод. Святитель не остался в стороне. По его приказу наиболее состоятельные монастыри и приходы должны были помогать голодным. Обращался он и к состоятельным черниговцам.

Также при содействии священнослужителя в 1700 году в Чернигове основали Коллегиум, по образцу Киево-Могилянской академии. Фактически, это была первая в Российской империи Духовно-светская семинария. Открыл типографию, и библиотеку, которая насчитывала более тысячи томов книг и рукописей.

Прославился архиепископ и конфликтом с любимцем царя князем Александром Меньшиковым. В одном из черниговских владений Меньшикова построили церковь. Князь сам назначил дату ее освящения и требовал прибытия в назначенный день Иоанна. Разгневанный таким пренебрежением к священнослужителям со стороны царского фаворита, архиепископ заявил, что назначение даты освящения храма является его прерогативой, а не князя. Святитель избрал другой день и только тогда приехал в церковь.

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Меншиков не простил архиепископу. Вернувшись к Петру I, добился от царя перевода Иоанна из Чернигова в Сибирь. Узнав о том, что именно Меньшиков способствовал его ссылке Иоанн пророчески сказал: "Да, далеко мне ехать, но он будет еще дальше меня". Слова святителя осуществились в 1728 году, когда Петр II лишил Меньшикова всех чинов, должностей и имущества и отправил далеко в Сибирь.

10 июля 1715 года, после Божественной Литургии Митрополит Иоанн устроил в своем доме трапезу для духовенства. Пригласил нищих, которым сам прислуживал. Последние минуты он встретил на коленях перед иконой, которую взял с собой из Украины.

Сегодня, 23 июня, День Ангела отмичают сяткують владельцы имен Антонина, Василий, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

Это особый день, поэтому именинники должны сходить в церковь и помолиться своему духовному покровителю, а родные и друзья должны обязательно поздравить их с праздником. Для этого Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления на любой вкус.

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