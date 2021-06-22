День Ангела 23 июня - как удачно поздравить именинников

Сегодня, 23 июня, День Ангела отмечают Антонина, Василий, Иван, Николай, Павел и Тимофей.
Это особый день, поэтому именинники должны сходить в церковь и помолиться своему духовному покровителю, а родные и друзья должны обязательно поздравить их с праздником. Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления на любой вкус.
Поздравление в прозе
Поздравляю тебя с Днем Ангела! Иногда имя - как звезда, не дает заблудиться и остаться один на один в мире людей. Носи свое имя с достоинством, как корону, но помни, что человек славится делами. Пусть твое сердце светит добротой, и она возвращается всегда к тебе. А если тебе будет грустно, пусть рядом будут близкие люди, которые всегда тебя поддержат и помогут в любом деле. Удачи и веры в чудеса!
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С Днем Ангела тебя. Пусть во всем убережет тебя и спасет. Пусть будет море счастья, улыбок теплых, дней в году погожих, и новостей только добрых и светлых!
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С Днем Ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизней и пишатися тем именем, что подарили тебе твои родители.
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Поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с днем твоего ангела-хранителя! Пусть всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, пусть будет душа наполнена большой любовью и счастьем.
Поздравление в стихах
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
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С днем ангела
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
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***
У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.
Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!
***
Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!
Открытки для именинников
23 июня православные верующие чтят память святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Он долгое время служил в Чернигове. Помог местным пережить страшный голод и прославился конфликтом с российским князем. Через него святого сослали в Сибирь.
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