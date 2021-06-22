День Ангела 23 июня - как удачно поздравить именинников

Автор: pixabay.com Как поздравить с Днем Ангела

Сегодня, 23 июня, День Ангела отмечают Антонина, Василий, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

Это особый день, поэтому именинники должны сходить в церковь и помолиться своему духовному покровителю, а родные и друзья должны обязательно поздравить их с праздником. Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления на любой вкус.

Поздравление в прозе

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Иногда имя - как звезда, не дает заблудиться и остаться один на один в мире людей. Носи свое имя с достоинством, как корону, но помни, что человек славится делами. Пусть твое сердце светит добротой, и она возвращается всегда к тебе. А если тебе будет грустно, пусть рядом будут близкие люди, которые всегда тебя поддержат и помогут в любом деле. Удачи и веры в чудеса!

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С Днем Ангела тебя. Пусть во всем убережет тебя и спасет. Пусть будет море счастья, улыбок теплых, дней в году погожих, и новостей только добрых и светлых!

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С Днем Ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизней и пишатися тем именем, что подарили тебе твои родители.

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Поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с днем ​​твоего ангела-хранителя! Пусть всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, пусть будет душа наполнена большой любовью и счастьем.

Поздравление в стихах

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

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С днем ​​ангела

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

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***

У самой нежной и красивой

Сегодня праздник наступил:

Хочу, чтоб Ангел белокрылый

Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,

Мир без твоих улыбок пуст.

Чтоб никогда не огорчалась,

Забыла, что такое грусть!

***

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

Открытки для именинников

Фото: joy-pup.com

23 июня православные верующие чтят память святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Он долгое время служил в Чернигове. Помог местным пережить страшный голод и прославился конфликтом с российским князем. Через него святого сослали в Сибирь.