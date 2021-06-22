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среда, 23 июня 2021 03:00

День Ангела 23 июня - как удачно поздравить именинников
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Автор: pixabay.com
  Как поздравить с Днем Ангела
Как поздравить с Днем Ангела

Сегодня, 23 июня, День Ангела отмечают Антонина, Василий, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

Это особый день, поэтому именинники должны сходить в церковь и помолиться своему духовному покровителю, а родные и друзья должны обязательно поздравить их с праздником. Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления на любой вкус.

Поздравление в прозе

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Иногда имя - как звезда, не дает заблудиться и остаться один на один в мире людей. Носи свое имя с достоинством, как корону, но помни, что человек славится делами. Пусть твое сердце светит добротой, и она возвращается всегда к тебе. А если тебе будет грустно, пусть рядом будут близкие люди, которые всегда тебя поддержат и помогут в любом деле. Удачи и веры в чудеса!

***

С Днем Ангела тебя. Пусть во всем убережет тебя и спасет. Пусть будет море счастья, улыбок теплых, дней в году погожих, и новостей только добрых и светлых!

***

С Днем Ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизней и пишатися тем именем, что подарили тебе твои родители.

***

Поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с днем ​​твоего ангела-хранителя! Пусть всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, пусть будет душа наполнена большой любовью и счастьем.

Поздравление в стихах

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

С днем ​​ангела
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

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***

У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!

***

Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!

Открытки для именинников

Яркие открытки для именинников
Фото: joy-pup.com
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников

23 июня православные верующие чтят память святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Он долгое время служил в Чернигове. Помог местным пережить страшный голод и прославился конфликтом с российским князем. Через него святого сослали в Сибирь.

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