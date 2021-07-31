Церковный праздник 1 августа: кого сегодня чествуем

Сегодня, 1 августа, в церкви отмечают день обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать о жизненном пути Серафима.

Преподобный родился в Курске в 1754 году, долгое время жил в монастыре. 15 лет прожил в келье в лесу в затворничестве. Там его сильно избили грабители, и преподобный остался сгорбленным на всю жизнь, но простил обидчиков и даже попросил их не наказывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Ангел 1 августа: кто сегодня именинник и как оригинально поздравить с праздником

Серафим 3 года берег обет молчания. За свой труд получил дар чудотворения и прозорливости. Он часто помогал людям советом и утешением. Его современники говорили, что не всегда доброе слово помогало им. Более исцеляли любовь и радость, которые исходили от Серафима.

Автор: sobor-kalush.com.ua 1 августа отмечают день обретения мощей преподобного Серафима Саровского

В 1833 году Серафим Саровский умер. Очевидцы говорили, что на его могиле часто происходили чудеса. В том же году Серафима причислили к лику святых.

Преподобный по праву может так же быть назван учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла его.

Поэтому сегодня также отмечают праздник Серафимо-Дивеевскои иконы Божьей Матери.

Икона Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевска принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление. Подвижник называл икону "Умиление" - "Всех радостей Радость", как раз перед ней он скончался на молитве в 1833 году.

Автор: religions.unian.ua Икона Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевська принадлежала преподобному Серафиму Саровскому

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше не есть яблок, иначе накличешь на себя мелкие неприятности.

Также люди старались не запускать в дом оводов. Считалось, что это к покойнику.

1 августа в народе почитают преподобной Мокрину. Сегодня, по народному календарю, наступал последний день лета. В дохристианские времена Мокрину считали дочерью богини осени. Существует поговорка: "Святая Мокрина осень приносит".