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суббота, 10 апреля 2021 05:00

Церковное праздник 10 апреля - что сегодня отмечаем

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Церковное праздник 10 апреля - что сегодня отмечаем
10 апреля в храмах совершается особое поминовение умерших. Фото: church.ua

10 апреля для православных и греко-католиков наступила Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста. В этот день в храмах совершается особое поминовение умерших.

"Мы ежедневно молимся за спасение наших душ, но есть дни, когда стоит усиленно молиться за умерших родных. Их называют родительскими субботам. В году таких может быть 8", - рассказал Gazeta.ua священнослужитель Православной церкви Украины отец Александр (Горай).

Есть несколько версий происхождения названия этих поминальных дней. Первую связывают с традицией называть усопших родителями, то есть теми, которые отошли к родителям. По другой родительскими поминальные субботы стали называть, потому что христиане в молитве в первую очередь вспоминали своих родителей.

"Сегодня украинцы должны сходить в церковь и вспомнить умерших родственников панихидой или литургией. Можно посетить их могилы. Учитывая, что сейчас карнтин, помолиться за родных можно дома. Но коллективную церковную молитву не заменит ничто, если есть возможность и здоровья я, то лучше посетить храм", - объясняет отец Александр.

Накануне Родительской субботы, вечером в пятницу, в храмах служат большую панихиду, которую еще называют греческим словом "парастас". В самую субботу, утром, служат заупокойную Божественную литургию, после нее - общую панихиду.

На парастас или на заупокойную Божественную литургию можно подать записки о упокоении с именами близких умерших. А еще в этот день, по старой церковной традиции, прихожане приносят в храм пищу - "на канон" или "на канун". Это постные продукты, вино для литургии.

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Молитва за усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Имена удобнее прочитывать по помянник - небольшой книжечкой с именами живых и усопших родственников. Ранее существовал обычай вести семейные помянник с перечнем целых поколений предков. Их называли во время домашней литургии во время церковного богослужения.

В этом году православные христиане празднуют Пасху 2 мая, а католики - 4 апреля. Разница в дате празднования Пасхи у католиков и православных объясняется датой, от которой отсчитывается первое весеннее полнолуние.

Об этом рассказал архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря. По его словам, православные, независимо от того, придерживаются они старого или нового календаря, отсчитывают дату Пасхи от равноденствия по юлианскому календарю без изменения в пасхалии.

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