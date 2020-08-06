Центры занятости восстанавливают личный прием граждан

В Центрах занятости возобновляют личный прием граждан. Фото: unsplash.com

Служба занятости восстанавливают личный прием граждан и готовы к предоставлению услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости.

Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил, сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Однако, отмечают, что к обычному режиму работы возвращаются Центры занятости не во всех регионах Украины.

"Это касается всех центров занятости и филиалов, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены" желтый","оранжевый" или "красный" уровень опасности", - говорится в сообщении .

Такие отдельные территории имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

В Минекономразвития отмечают, что с начала карантина в онлайн режиме специалисты центров занятости не прекращали профильную деятельность. Подбирали для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. Так, с 12 марта до 31 июля работу подобрали для 222 тыс. граждан.

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"Сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие - растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. леловек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс.", - сообщили в министерстве.

В центры занятости поступило 197 тыс. заявок на получение пособия по частичной безработице. Из них 171 тыс. поступила от физлиц-предпринимателей без наемных работников, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. В центрах занятости приняли более 153 тыс.решений по выплате пособия по безработице для ФЛП.