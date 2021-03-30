Чем удивит погода в конце марта

В Киеве ближайшей ночью и утром возможен небольшой дождь. Фото: pixabay.com

Март завершится в Украине гармоничным погодным аккордом.

Завтра температура воздуха в большинстве областей составит +10...14°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В восточных областях будет +6...9°С.

На Полтавщине, в Днепре с районами, на Запорожье, в Николаевской области и в Крыму предполагается +8...12°С. А вот на западе будет теплее всего, максимально +15...18°С.

В среду в Украине будет преобладать сухая погода, разве что ночью и утром в западных и северных областях прогнозируют небольшие дожди. Ветер ожидается с юго-запада.

В Киеве ближайшей ночью и утром возможен небольшой дождь. В течение дня 31 марта будет сухо и тепло, до +14°С.

Апрель начнется с температуры в пределах +12...19°С. В западных областях Украины возможны поодиночные грозы. На конец недели в большинстве областей похолодает на 2-4°С.

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В 1-ю же неделю апреля погода продемонстрирует стабильное потепление. В столице столбики термометров покажут +14°С уже 2 апреля. К концу 1-й недели 2-го весеннего месяца температура будет колебаться в пределах +6...9°С.