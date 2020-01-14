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вторник, 14 января 2020 11:47

Цель Путина - создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации

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Цель Путина - создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Константин Батозский: Если мы хотим высокого уровня сотрудничества с Берлином, должны увеличить общий товарооборот в разы. Фото: ВВС

Приезд канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву на переговоры с Путиным - очередная встреча двух политиков после перерыва в 3 года. Из всех западных лидеров Ангела Меркель считается наиболее эффективным посредником, к мнению которого прислушивается российский президент. Посещение на фоне обострения политической ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому вполне логично, что украинский вопрос не был основным, а стороны обсудили сразу ряд глобальных вопросов от урегулирования гражданской войны в Ливии, сдерживания Ирана к продолжению строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Константин Батозский.

Стороны апеллируют к Минским договоренностям, говоря о прекращении войны в Донбассе. Они безальтернативные?

- Для Украины Минские договоренности не должны быть догмой. В то время как для других подписантов Минских соглашений - немецкого канцлера и российского президента - окончание того, что они считают "кризисом на востоке Украины" - это вопрос их репутации как лидеров глобальных держав. Все стороны заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее заставить Украину к любому "завершению" войны. Но это не значит, что мы должны сдавать свои национальные интересы под любым давлением со стороны как Европы, так и со стороны государства-аресора - то есть России.

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Путин вновь говорит, что должны закрепить особый статус Донбасса в Конституции? Зачем ему это надо?

- Российский президент - юрист по специальности и имеет соответствующее мировоззрение. С его точки зрения закреплены в Конституции нормы являются абсолютным приоритетом, а нарушение этих норм может служить оправданием внешнего, то есть российского, вмешательства. Именно поэтому он настаивает на том, чтобы закрепить особый статус оккупированных территорий в Конституции. С его точки зрения - это гарантия того, что Украина навсегда останется "разделенным обществом" и не сможет продвинуться в сторону большей интеграции с Западом.

Еще одна цель Москвы - лишить Украину морального превосходства. Это значит - заставить украинцев поставить под сомнение сам факт необходимости противодействия агрессору. Потому что если цена мира - это две строки в украинской Конституции - это зачем было терять столько времени и 14000 жизней украинцев? А если 14000 жизней было потеряно зря, то зачем воевать в будущем? Поиск ответов на эти вопросы гарантированно разделит украинское общество и снизит наш общий потенциал защищаться против внешней агрессии в дальнейшем. Именно в этом заключается истинная цель агрессора - создать в Украине условия для массового нежелания сопротивляться оккупации.

Чем это грозит Украине?

- В будущем закрепления особого статуса в украинской Конституции также может быть использовано Кремлем для оправдания аннексии Крыма. Мол, если Украина признает особые права своих регионов, то должна также "услышать и забыть о Крыме" и признать право крымчан на присоединение к России.

Канцлер Германии говорит, что Берлин и дальше будет поддерживать "Северный поток-2", несмотря на санкции. Почему? Это поможет достроить газопровод?

- Совместно Берлин и Москва могут найти решение, которое позволит им закончить "Северный поток-2" и обойти американские санкции. В ближайшие годы Германия планирует закрывать свои АЭС и требует более дешевого энергетического сырья, которое может импортировать из России. Парадоксально, но факт: опыт сотрудничества Берлина с Москвой еще с советских времен доказывает, что если ты имеешь прочные экономические отношения, можно получить политические дивиденды. Мало кто может возразить, что именно большой объем товарооборота ФРГ с СССР способствовал бескровному объединению Германии в 1989 году. Этой логикой Берлин руководствуется и сейчас - увеличение взаимной зависимости экономик двух стран поможет решать политические вопросы в будущем.

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Насколько американские санкции могут сдержать строительство газопровода в обход Украины?

- Если бы санкции были приняты раньше, еще во время согласования проекта, эффект от них был бы совсем другим и значительно больше. По моему мнению, мы должны говорить про горизонт около 2 лет. Именно в это время проект будет завершен.

Как в общем можно охарактеризовать отношения РФ и Германии сейчас? Берлин больше поддерживает Киев или Москву?

- Германия и Россия имеют товарооборот почти 60 миллиардов долларов в то время как товарооборот между Украиной и Германией составляет около 9 миллиардов. Если мы хотим такого же уровня сотрудничества с Берлином, мы должны увеличить этот показатель в разы. Германия, как и любая другая страна, значительно лучше будет защищать те территории, где работает и зарабатывает немецкий бизнес.

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приехала в Москву и встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры начались с личной беседы и продолжились с участием делегаций двух стран. Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, Иране и Украине.

Германия продолжит работу, чтобы на следующем саммите "нормандской четверки" достичь большего прогресса, заявила канцлер Германии на пресс-конференции после встречи.

Путин говорил про "Северный поток-2". Считает, что Россия достроит его собственными силами в первом квартале 2021 года. Меркель назвала этот проект "в первую очередь экономическим и правильным". Настаивала, что его строительство надо довести до конца, и Германия продолжит поддерживать "Северный поток-2" несмотря на американские санкции.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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