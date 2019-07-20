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суббота, 20 июля 2019 10:41

Часть страны накроют дожди

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В Украине 20 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных областях. Температура воздуха днем достигнет +25 +27, а ночью ожидается +11+14.

По остальной территории страны будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью +12+14, сообщает Гидрометцентр.

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На юге страны сегодня жара. Температура воздуха днем +29+31, а ночью ожидается +15+17.

Автор: meteo.gov.ua
  20 июля на большей части территории Украины - без осадков
20 июля на большей части территории Украины - без осадков
В августе 2019 украинцы будут иметь 10 выходных. Общее количество рабочих дней - 21.

Дополнительный выходной получим в честь государственного праздника Дня Независимости. В этом году 24 августа выпадает на субботу. Поэтому пятница, 23 августа, День Государственного Флага Украины, станет сокращенным рабочим днем. А понедельник, 26 августа, официально становится выходным.
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Сейчас вы читаете новость «Часть страны накроют дожди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
20
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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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