Часть страны накроют дожди

В Украине 20 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных областях. Температура воздуха днем достигнет +25 +27, а ночью ожидается +11+14.
По остальной территории страны будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью +12+14, сообщает Гидрометцентр.
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На юге страны сегодня жара. Температура воздуха днем +29+31, а ночью ожидается +15+17.
В августе 2019 украинцы будут иметь 10 выходных. Общее количество рабочих дней - 21.
Дополнительный выходной получим в честь государственного праздника Дня Независимости. В этом году 24 августа выпадает на субботу. Поэтому пятница, 23 августа, День Государственного Флага Украины, станет сокращенным рабочим днем. А понедельник, 26 августа, официально становится выходным.
Дополнительный выходной получим в честь государственного праздника Дня Независимости. В этом году 24 августа выпадает на субботу. Поэтому пятница, 23 августа, День Государственного Флага Украины, станет сокращенным рабочим днем. А понедельник, 26 августа, официально становится выходным.
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