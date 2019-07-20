Часть страны накроют дожди

В Украине 20 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных областях. Температура воздуха днем достигнет +25 +27, а ночью ожидается +11+14.

По остальной территории страны будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью +12+14, сообщает Гидрометцентр.

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На юге страны сегодня жара. Температура воздуха днем +29+31, а ночью ожидается +15+17.

Автор: meteo.gov.ua 20 июля на большей части территории Украины - без осадков





получим в честь государственного праздника Дня Независимости. В этом году 24 августа выпадает на субботу. Поэтому пятница, 23 августа, День Государственного Флага Украины, станет сокращенным рабочим днем. А понедельник, 26 августа, официально становится выходным. В августе 2019 украинцы будут иметь 10 выходных. Общее количество рабочих дней - 21. Дополнительный выходной получим в честь государственного праздника Дня Независимости. В этом году 24 августа выпадает на субботу. Поэтому пятница, 23 августа, День Государственного Флага Украины, станет сокращенным рабочим днем. А понедельник, 26 августа, официально становится выходным.