Выходные и праздники в августе: сколько украинцы будут отдыхать

В августе 2019 года украинцы будут иметь 10 выходных. Дополнительный - в честь Дня Независимости. Фото - dialogs.org.ua

В августе 2019 украинцы будут иметь 10 выходных. Общее количество рабочих дней - 21.

Дополнительный выходной получим в честь государственного праздника Дня Независимости. В этом году 24 августа выпадает на субботу. Поэтому пятница, 23 августа, День Государственного Флага Украины, станет сокращенным рабочим днем. А понедельник, 26 августа, официально становится выходным.

Август, кроме государственных, богатый церковные праздники. В частности украинцы отмечают Яблочный, Медовый и Ореховый Спас, Успение Пресвятой Богородицы.

Первый Спас, который приходится на 14 августа, также называют Медовым или Маковея. В этот день принято делать "маковейчики" - букеты с цветами мака и летними растениями. Также часто делают выпечку с маком.

День Яблочного Спаса, который отметят 19 августа, знаменует окончание лета. Люди в этот день традиционно встречали осень - несли в церковь корзины с яблоками и грушами. В этот день яблоки можно есть в неограниченном количестве - свежими, запеченными с медом или в пирогах.

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На Ореховый Спас, 29 августа, девушки часто устраивали гадания на женихов. Стоило сорвать с дерева орех и съесть его. Уже вкус плода подсказывал, что девушку ждет в будущем: если попался сладкий орех - к большой любви, горький - жди от любимого измены, недозрелый - жди важную весть, гнилой - будет беда.

Профессиональные и другие праздники:

1 августа - День инкассатора.

4 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины, Международный день кошки, День альпиниста.

11 августа - День строителя, День работников ветеринарной медицины.

12 августа - Международный день молодежи.

15 августа - День археолога.

25 августа - День шахтера.

Успения Пресвятой Богородицы православные украинцы отмечают 28 августа. В народе его также часто называют Первая Пречистая. По церковному поверью, после смерти Богородицы апостолы положили ее тело в гробнице-пещере, завалив вход большим камнем. На третий день к ним присоединился отсутствующий в день Успения Фома, который очень страдал от того, что так и не успел попрощаться с Божьей Матерью. На его слезные молитвы апостолы отвалили от входа в пещеру камень, чтобы и он смог попрощаться с телом умершей Пресвятой Девы. Но тела не было, только одежда, от которой шли невероятные ароматы.