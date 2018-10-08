Бывшие "регионалы" попытаются еще раз расколоть страну - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

Многие говорят о реванше. Я его на выборах 2019-го не ожидаю, - говорит в интервью журналу "Країна" политолог Владимир Фесенко. - Но есть определенные риски и угрозы. Например, выход под софиты Виктора Медведчука и Андрея Портнова. "Бывшие" имеют довольно агрессивную риторику. Пытаются возродить и консолидировать политическую силу, как они говорят, "юго-востока". Фактически - это восстановление Партии регионов. Возвращение "бывших" - серьезный вызов. Это делается для того, чтобы проверить состояние общества. Готовы ли мы проглотить? Раньше они боялись. Сейчас на фоне кризиса доверия к политическим элитам пророссийские политики решились на это.
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