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понедельник, 08 октября 2018 11:12

Бывшие "регионалы" попытаются еще раз расколоть страну - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

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Многие говорят о реванше. Я его на выборах 2019-го не ожидаю, - говорит в интервью журналу "Країна" политолог Владимир Фесенко. - Но есть определенные риски и угрозы. Например, выход под софиты Виктора Медведчука и Андрея Портнова. "Бывшие" имеют довольно агрессивную риторику. Пытаются возродить и консолидировать политическую силу, как они говорят, "юго-востока". Фактически - это восстановление Партии регионов. Возвращение "бывших" - серьезный вызов. Это делается для того, чтобы проверить состояние общества. Готовы ли мы проглотить? Раньше они боялись. Сейчас на фоне кризиса доверия к политическим элитам пророссийские политики решились на это.

 

Также в номере:

Мы избавились от комплекса неполноценности. Теперь важно не приобрести комплекса переоценки

Андрей КУРКОВ, писатель

Говорили, что Украины нет, а Россия - это круто

Иосиф ПОНОМАРЕНКО, доброволец

Были в Крыму дом и гостиница. Как только зашли русские, - все забрали

Вячеслав КАНТУР, бизенесмен

Парень встал на колени, перекрестился и поцеловал платок

Людмила ГРАБОВЕНКО, коллекционер

Шли с российскими флагами по центральной улице и спрашивали у прохожих, как она называется

Саид ИСМАГИЛОВ, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма"

"Только один идейный парень, а прочие - сволочь"

Иван РОҐУЦКИЙ, адвокат

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