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суббота, 29 мая 2021 09:50

"Была ссора, когда на свидание надела штаны, а не платье" - блогерка рассказала о стереотипах женственности

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Автор: предоставила Роза Туманова
  "У нас есть смесь всего: нежности-мужества, силы-слабости. Мы на все способны и на все вправе. Мы в первую очередь индивидуальности, и не имеем подстраиваться под какой образ"
"У нас есть смесь всего: нежности-мужества, силы-слабости. Мы на все способны и на все вправе. Мы в первую очередь индивидуальности, и не имеем подстраиваться под какой образ"

Человека надо принимать таким, каким он есть, а не лепить из него свой идеал. Это не пластилин. Человека нельзя ломать, потому что кому-то так хочется.

Так считает блогерка Роза Туманова. Из-за постоянных попытки мужа переделать ее под свой вкус она с ним рассталась.

"Многое во мне называли неженственным. Прическа короткая, например. Но от этого мужчиной я не становлюсь. Я женщина, независимо от длины своих волос. Бывший мне говорил: "Чего ты не носишь сумочку, как другие женщины?" А я все пораспихиваю по карманам. И мне нормально было. Или спрашивал: "А что это ты хвастаешься своими шрамами? Это мужчин они украшают". Я в детстве была очень активная - поэтому имею очень много шрамов. Они для меня как метки, воспоминания. Почему я должна их стесняться?", - поделилась она.

"Была ссора раз, когда я на свидание надела штаны, я не платье. Требовать от меня такой или иной одежды - это нарушение моих границ. А во-вторых, у нас ХХІ век. Каждый человек независимо от пола обладает набором и мужских, и женских качеств. В нас смесь всего: нежности-мужества, силы-слабости. Мы на все способны и на все вправе. Мы в первую очередь индивидуальности, и не должны подстраиваться под некий образ.

Уже когда я вышла из тех отношений, поняла, что сделала правильно. А пока находилась в них, думала про себя: и действительно, я такая неженственной, я не так себя веду.

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Я с детства была индивидуалисткой - играла в футбол, больше дружила с мальчиками. Росла с двумя братьями. Всегда надо показывать, что я не менее умею, чем они. То, что есть характер, никогда не нравилось мужчинам. Это всегда неудобно. Но уж как есть. Либо ты принимаешь человека, либо ты с ним прощаешься. Но ты его не ломаешь и не делаешь больно ", - добавила Роза Туманова.

Интервью с Розой Тумановой читайте в журнале Країна.

Американская певица 62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями, которые публикует в Instagram. Недавно звезда появилась топлесс, прикрыв грудь распущенными волосами. Фаны пришли в восторг от роскошного вида певицы.

Автор: Валерия Радзиевская
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29
мая

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