Буковина прославилась рекордным штрафом за нарушение масочного режима

Магазин в Черновцах заплатит рекордный штраф за нарушение масочного режима. Фото: pixabay.com

На Буковине черновицкая мобильная бригада инспекторов первой в Украине выписала протокол за нарушение карантина на самую большую сумму от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Это до 5,1 тыс. грн. Ранее инспекторы ограничивались штрафом в 425 грн.

"Еще в ни в одной области Украины не применяли штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Инспекторы даже не имеют образцов протоколов и профессиональных разъяснений из Киева. Однако, несмотря на массовое несоблюдение карантина на Буковине, работники Госпродпотребслужбы в области разработали протокол самостоятельно. Там речь идет именно о несоблюдении масочного режима", - сказала начальница Госпродпотребслужбы области Анжела Косован, передает ИА АСС.

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Наибольшим штрафом 9 марта наказали продовольственный магазин, расположенный на ул. Сторожинецкой, 119 в Черновцах. По словам Косован, работники магазина не придерживались масочного режима. На замечание инспекторов продавцы гастронома не реагировали.

С приходом пандемии коронавируса, введением социальной дистанции между людьми и масочного режима обрушились продажи мятных жвачек и леденцов для освежения дыхания. Согласно отчетности компании Hershey за последний квартал прошлого года, продажи жвачек и леденцов упали на 20% из-за того, что люди стали носить маски.