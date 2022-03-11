Будут забирать авто нарушителей на нужды ВСУ: Садовый предупредил переселенцев

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к украинцам, которые приехали в город в последние недели собственным транспортом.

В обращении на своей странице в Facebook он просит убрать автомобили, припаркованные в запретных местах.

По городу много припаркованных автомобилей на улицах, где этого делать нельзя.

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"Мы во Львове всегда стараемся жить по правилам. Уберите эти машины самостоятельно. Если нет - мы их заберем эвакуаторами. Вы их будете долго искать. И я не исключаю, что какие-то машины мы заберем для Вооруженных сил Украины", - сказал Садовый.

"Пока это просьба. Если ситуация не изменится - будем действовать решительно. Должны быть максимально собранными и скоординированными. Вместе победим!" - добавил глава города.

Ранее Садовый заявил, что Львов больше не может принимать беженцев. Также Львов обязал переселенцев в течение суток встать на военный учет. 24 февраля российские войска атаковали государственную границу Украины. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию оккупанта по всем направлениям.