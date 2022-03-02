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среда, 02 марта 2022 12:51

Спецтема: Напад Росії на Україну

Львов обязал переселенцев в течение суток встать на военный учет

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Львов обязал переселенцев в течение суток встать на военный учет
Переселенцам дали сутки, чтобы стать на военный учет. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Переселенцы-мужчины от 18 до 60 лет во Львове на протяжении суток должны стать на военный учет.

Соответствующий приказ приняла Львовская областная военная администрация, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли во Львовскую обалсть в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 ч. после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению.

Президент Володимир Зеленський после начала русско-украинской войны підписав указ про загальну мобілізацію.

Мобілізація буде проводитися протягом 90 днів після публікації указу. У першу чергу буде призиватися оперативний резерв - колишній віськові до 40 років, які мають бойовий досвід. Далі, за потреби, призвуть військовослужбовців, які проходили службу у війську до 2014-го або за контрактом. Після цього можуть мобілізувати військовозобов'язаних.

На останньому етапі, за необхідності, до армії призиватимуть усіх, хто немає вікових і фізичних обмежень.

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