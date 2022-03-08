Львов больше не может принимать беженцев - Садовый

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От начала войны с Россией во Львов перебралось около 200 тысяч вынужденных переселенцев. Городские власти практически исчерпали ресурс для их расселения, по состоянию на 7 марта. Мэр города Андрей Садовый просит о помощи международные организации.

Об этом заявил глава города Андрей Садовый на брифинге.

"Мы знаем, что надвигается еще одна волна беженцев. Призываем международные организации прийти и помочь", – заявил Андрей Садовый.

Львов предоставляет необходимую помощь пострадавшим от военных действий агрессора. Для обустройства приютов для беженцев использовали 440 учреждений культуры и образования, а также помещения 85 религиозных организаций. Однако Львов находится на грани своих возможностей и нуждается в помощи международных организаций.

В настоящее время в городе находится около 200 тыс. переселенцев. Ежедневно 50 тыс. проходят транзитом по Львовской железной дороге.

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