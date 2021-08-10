Будет печь до +36°С и пойдут дожди: где сегодня не повезет с погодой

10 августа в Украине будет комфортная температура. Фото: pixabay.com

Сегодня в западных и части центральных областей будет комфортная, умеренно теплая, температура на уровне +26...27°С, в северных, большинстве центральных и южных регионах ожидают +28... 32°С, а восточные раскалит до +36°С.

Местами пройдут дожди, передает УНИАН.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +17°С, днем ​​+28°С.

Во Львове во вторник будет почти безоблачно. Ночью +15°С, днем ​​+27°С.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°С, днем ​​+27°С.

В Ровно во вторник ожидается переменная облачность, ночью +14°С, днем ​​+27°С.

В Тернополе 10 августа ночью будет +13°С, днем ​​+26°С, переменная облачность.

В Хмельницком будет немного облачно, ночью 15°С, днем ​​+ 26°С, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет почти безоблачно, ночью +13°С, днем ​​+27°С.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +14°С, днем ​​+27°С.

В Виннице будет +14...26°С, переменная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +14°С, днем ​​+27°С, переменная облачность.

В Черкассах сегодня будет облачно, ночью 18°С, днем ​​+ 30°С.

В Кропивницкому температура ночью будет +18°С, днем ​​+30°С, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +19...28°С.

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В Одессе 10 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°С, днем ​​+32°С.

В Херсоне во вторник ночью +21°С, днем ​​+30°С, облачно с прояснениями.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°С, днем ​​+30°С.

В Запорожье температура ночью +20°С, днем ​​+28°С, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +18...29°С, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°С, днем ​​+32°С.

В Днепре температура ночью будет +19°С, днем ​​+28°С, ливень.

В Симферополе во вторник будет дождь с грозой, +18... 27°С.

В Краматорске будет ясно, температура ночью +20°С, днем ​​+33°С.

В Сиверодонецьку - небольшая облачность, температура ночью +21°С, днем ​​+36°С.

В начале сентября погода в Украине будет по-настоящему летней. Продержится до 10 числа. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Начиная с третьей декады месяца будет есколько дней бабьего лета. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но одновременно сухой октябрь - бабьего лета стоит ожидать в середине месяца. Далее придут дожди и ударят ночные морозы.