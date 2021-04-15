Будет ли у Зеленского второй срок? - ответ в свежем номере журнала "Країна"

21 апреля 2019-го во 2-м туре президентских выборов Владимир Зеленский победил Петра Порошенко с результатом 73%. Обещал, что идет во власть на один срок. В мае прошлого года сказал, что подумает, баллотироваться ли повторно. В марте председатель политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что партия будет просить своего лидера принять участие в следующих выборах главы государства.

2021 год - экватор 6-го президента, когда все политические игроки и он сам должны определяться с планами. С чем Владимир Зеленский подошел к этой дате, как изменились он и страна, спрашиваем у экспертов Сергея Фурсы, Михаила Басараба, Сергея Гайдая, Геннадия Друзенко, Айдера Муждабаева, Валентина Кима, Влада Якушева, Марии Золкиной, Алексея Антиповича, Сергея Марченко, Леся Подервянского, Татьяны Микитенко, Романа Чайки, Питера Дикинсона, Игоря Яворского, Александра Кочеткова, Ларисы Волошиной, Евгения Головахи и Леонида Швеца.

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