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воскресенье, 09 мая 2021 17:31

Более 40 тисяч участников массовых мероприятий и девять протоколов: как в Украине проходит День победы

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Более 40 тисяч участников массовых мероприятий и девять протоколов: как в Украине проходит День победы
Оперативные штабы продолжают работу, а личный состав МВД будет работать в усиленном режиме до окончания всех мероприятий. Фото: МВД

По всей Украине в массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом приняли участие более 40 тисяч человек.

Зафиксировали 38 сообщений о правонарушениях, заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировали. Правоохранители справились с задачей, обеспечив безопасность граждан и не допустив развития конфликтных ситуаций", - сказал он.

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По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, больше всего сообщали об использовании коммунистической символики. В частности, полиция составила девять админпротоколов, к ЄРДР внесли пять сообщений об уголовных правонарушениях.

Оперативные штабы продолжают работу, а личный состав МВД будет работать в усиленном режиме до окончания всех мероприятий. Особое внимание обращают на места отдыха - парки и лесополосы. 600 массовых мероприятий уже завершились.

9 мая правопорядок в Украине обеспечивают более 12 500 правоохранителей. Особое внимание уделяется карантинным мероприятиям. Также 9 мая в Украине запланировано 667 мероприятий с участием более 66 900 человек и большое количество автопробегов.

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